شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن معرض الملك توت عنخ آمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وقائع المؤتمر الصحفي العالمي من «لاڤيليت» مدينة العلوم بباريس، والذي جرى تنظيمه خصيصاً قبل افتتاح المعرض للسماح للاعلام الفرنسي والعالمي التجول داخل المعرض وتصويره قبل الافتتاح الرسمي له واجراء بعض اللقاءات الصحفية.

وبحسب بيان، حضر المؤتمر ما يقرب من 400 قناة وإذاعة ووكالة أنباء وصحف من فرنسا ودول أوروبية أخرى وأفريقية وعربية ومصرية.

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كما حضر المؤتمر الصحفي الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ود. زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والسفير إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية بباريس ومندوبها الدائم باليونيسكو.

وخلال كلمته عبر خالد العناني عن اعتزازه بمصريته وانه ينتمي إلى هذه الحضارة العريقة، كما دعا وزير الآثار الشعب الفرنسي لزيارة مصر، وقال إن مصر تفتح لهم زراعيها لزيارتها والاستمتاع بمشاهدة حضارتها الفريدة والعريقة، وأكد على أنه إذا كانوا منبهرين بقطع المعرض فسوف يصل انبهارهم إلى القمة وهم يشاهدون الالاف في متاحف مصر، كما دعاهم إلى حضور افتتاح المتحف المصري الكبير عام 2020 والذي وصفه بهدية مصر للعالم اجمع وذلك لرؤية باقي كنوز الملك الشاب وغيرها من مقتنيات المتحف.

والمعرض سيفتتح اليوم تحت عنوان: «توت عنخ آمون ...كنوز الفرعون»و يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الذهبي من بينها عدد من تماثيل الاوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب واواني من الالباستر.