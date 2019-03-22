شكرا لقرائتكم خبر عن كم يستحق أصحاب المعاشات من أموال؟ (رقم صادم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أسعد 10 ملايين مواطن مصري بقراره بوقف الاستشكال على حكم منح العلاوات لأصحاب المعاشات.

وأضاف «سليمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يشكر السيسي على قراره فكان واجباً على المبادرة بذلك، متابعًا: «استشكال الحكومة على الحكم هزلي ولكن الرئيس انتصر لنا»

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وأشار إلى أن أموال أصحاب المعاشات المستحقة لدى الحكومة تزيد على تريليون و300 مليار جنيه، متسائلا: «أصحاب المعاشات ذنبهم إيه في تأخر الحكومة عن صرف فوائدنا أو العلاوات».

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حددت جلسة 24 مارس الجاري، لنظر الإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

وتعود القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.