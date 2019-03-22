شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان» يعد الموظفين بزيادة الأجور يوليو المقبل: «الخير جاي يا مصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارة المالية ببحث زيادة أجور موظفي الدولة ابتداء من شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن هذا وعد الرئيس لنا وكذلك مجلس الوزراء.

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وأضاف «وهدان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، الخميس، أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين وزيادة التضخم بشكل متسارع ويراعي الحالة الاقتصادية للشعب.

وأشار إلى أن مصر بدأت تشهد انخفاضاً في أسعار الفواكه والخضروات وكذلك اللحوم، مواصلاً كذلك شهدنا انخفاضًا في أسعار الدولار وهذا يدل على وجود منظومة للإصلاح في كافة قطاعات الدولة والمواطن بدا يستشعر التحسن.

وأكد أن مصر خرجت من النفق المظلم للوضع الاقتصادي المستقر، وذكر أن «الخير كله جاي يا مصريين، الشعب المصري البطل استحمل قرارات الرئيس والفترة الماضية الصعبة».