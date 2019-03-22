شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: شيرين أساءت لصورة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن الفنانة شيرين شوهت صورة البلد الجميلة، مضيفا: «قولتلها آخر مرة في التحقيق بعد كلمة البلهارسيا قولتلها عشان خاطري اطلعي غني بدون ما تتكلمي في السياسة».

وأضاف «شاكر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، أن النقابة قررت وقف شيرين وفتح تحقيق عاجل معها الأربعاء المقبل.

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وتابع: «سفارة المصريين في البحرين تلقت شكاوى كثيرة جدا من تصريحات شيرين المسيئة التي أعطت فرصة للآخرين الاصطياد في المياه العكرة».

وواصل: «حسام حبيب زوج شيرين قال إنها قالت ولكنها لم تقصد المعنى الذي تم تداوله بكثرة على السوشيال ميديا».

وأضاف: «شيرين مصرة على الإساءة لصورة مصر، وقرار إيقافها ساري لحين السماع لأقوالها».