شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط كامل الوزير في أسبوع (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المكتب الاعلامي لوزارة النقل، الخميس، إنفوجراف عن أهم أنشطة المهندس كامل الوزير، وزير النقل.

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وكانت أخر نشاطات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، حضوره اجتماع مجلس المحافظين مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وصرح «الوزير» بأنه يجري حاليا تطوير 1102 مزلقان، مشيرا إلى أن "هذا المجهود يرجع لوزير النقل السابق، ونحن نستكمله".

وذكر في اجتماع مجلس المحافظين أن هناك نحو 502 مزلقان بها مشكلات يجب أن ننسق فيها مع المحافظين لاستكمال تطويرها، كما نوه إلى وجود بعض المنشآت المخالفة في حرم السكة الحديد (بيوت وكافيتريات وأكشاك مخالفة)، وعلينا جميعًا التعاون للإزالة الفورية لهذه المخالفات، ونحن جاهزون للتعاون لسرعة إزالة هذه المخالفات.

نشاط المهندس كامل الوزير وزير النقل

نشاط المهندس كامل الوزير وزير النقل