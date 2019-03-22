شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة سرايا: أي تأخير في تعديل الدستور يعرّض مصر للخطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، إن الدستور كائن حي يتطور مع ظروف المجتمع، والتغييرات السياسية.

وأضاف «سرايا»، في حوار لبرنامج «المشهد» على قناة «TeN»، مساء الخميس، أن «التأخير في تعديل الدستور المصري ولو يوم واحد يضر البلد ويعرض مصر للخطر».

وتابع: «أوجه التحية لكل من فكر في تعديل الدستور في الوقت الحالي، والدستور الحالي معيب ويحتاج لتعديلات كثيرة، والقوى المتربصة بمصر رهيبة جدًا، وفي حالات عدائية جدًا، وتقاتل بشكل استراتيجي ضد البلد».