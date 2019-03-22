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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يوقع غرامة مالية على جريدة المشهد وحجب الموقع الإلكترونى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، قرارا بتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على جريدة المشهد بناءا على تحقيقات جرت فى 4 شكاوى قدمتها فنانات تناولت الخوض فى أعراض فنانتين و إعلامية بالإسم و الصورة وسب الفنانة سميرة عبد العزيز .
وجاء فى قرار المجلس، توجيه إنذار للجريدة بعدم تكرار جريمة الخوض فى الأعراض مرة أخرى، حيث صرح بذلك جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.
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