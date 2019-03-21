شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الأم.. مبادرة للتوعية بكيفية حماية الأبناء من الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، الخميس، مبادرة توعية الأمهات بكفية حماية أبنائهن مِن الإدمان بمناسبة عيد الأم. انطلقت المبادرة من أمام الصندوق بمشاركة وحدة متطوعي الصندوق في القاهرة، وتستهدف توعية الأمهات والأطفال بأضرار التعاطي وأصدقاء السوء. خصصت المبادرة الخط الساخن 16023 لتلقي الاتصالات من راغبي العلاج من الإدمان، ومن الأمهات الراغبات في الحصول على المشورة.

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