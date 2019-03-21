شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: المرأة المصرية خط الدفاع الثالث لمصر بعد الجيش والشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء مرزوق، محافظة القليوبية، أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث لمصر بعد الجيش والشرطة، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بقدراتها.

وقدم التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم ، مشددا على ضرورة نشر قيمة التراحم فى المجتمع، كما أكد تقدير المجتمع لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التى اقامها المجلس القومى لشئون الاعاقة لتكريم الفائزين بمسابقة الاسرة المصرية لنيل لقب الشخص المثال على مستوى الجمهورية خلال عام 2019 وذلك بحضور الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الاعاقة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة والسفير محمد حجازي نائب عن وزير التنمية المحلية، ومها هلالى عضوة مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.

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وأكد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس، ان عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 123 مُرشحًا على مستوى 20 محافظة، مبينًا أن التقدم للمسابقة كان إلكترونيًا بواسطة استمارة تم تصميمها وفق معايير وضوابط معينة، وفور انتهاء المدة المحددة للترشح، قام المجلس بتشكيل لجنة لاختيار الأشخاص التي تنطبق عليهم الشروط، ومراجعة مستندات المتقدمين للمسابقة وانتقائهم بعناية شديدة وفق المعايير المحددة لها.

يشار إلى أن المجلس القومي لشؤون الإعاقة، قد أطلق لأول مرة مسابقة لاختيار الشخص المثالي في عدد من الفئات منها (أم ذات إعاقة – أم لأبناء ذوي إعاقة – أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة – أب مثالي لأبناء من ذوي الإعاقة – أخ – أخت من ذوي الإعاقة) مطلع الشهر الماضي، بالتزامن مع عيد الأسرة المصرية.

وتضمنت معايير الاختيار مدى عطاء المتقدمين للمسابقة، في دعم و تحفيز الأسرة في الحفاظ والالتزام بمنظومة القيم الإنسانية، وقدرتهم على الحفاظ على تماسك الأسرة، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة، ورعاية الأبناء والقدرة على مواجهة التحديات.

كما اشتملت المعايير أيضًا على أن يكون للمتقدمين قصة كفاح فى تربية الأبناء أوالإخوة أو الأخوات من ذوي الإعاقة، والمحافظة على كيان الأسرة ودمج وتمكين أبنائهم أو إخواتهم في المجتمع والوصول بهم للتفوق في المجالات العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو المناصب القيادية، وفاز من القليوبية كل من منيرة محمد محمد ونسيمة عمر محمد عمر من أبناء محافظة القليوبية في تلك المسابقة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف مرعى على تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة لتكريم أسر الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا فخره بهذه الأسر وبالدور العظيم الذي تقوم به في المجتمع في تنشئة أجيال من الشباب ذوى الإعاقة المنتمى لوطنه، مؤكدا تقديره ودعمه لهم.