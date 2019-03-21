"رسالة شهيد".. الداخلية تهدى أغنية جديدة لأمهات شهداء الشرطة احتفالا بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أهدى قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية تحت عنوان "رسالة شهيد"، لأمهات شهداء الشرطة؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والمرأة المصرية.

وأفرج قطاع السجون، اليوم الخميس، عن المئات من النزلاء على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والمرأة المصرية.

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كماتم الإفراج عن المئات من الغارمين والغارمات في إطار مبادرة "مصر بلا غارمات".

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.