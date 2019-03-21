قتلوا صديقهم لسرقة هاتفه.. الإعدام شنقًا لـ3 عاطلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، بالإعدام شنقًا لـ3 عاطلين بتهمة قتل صديقهم وإلقائه من أعلى كوبري قصر النيل لسرقة هاتفه.

تعود الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة "محمود.ح" مقيم النزهة، والمحرر بغيابه بلاغ بقسم شرطة النزهة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بحيازة أحد أصدقائه يدعى "أدهم. س" مقيم مصر الجديدة، فتم القبض عليه.

واعترف المتهم بقتل صديقه وسرقته بالاستعانة باثنين آخرين تم القبض عليهما؛ واعترفوا باستدراج الضحية أعلى كوبري قصر النيل واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي وأثناء مقاومته لهم دفعه المتهم ما أدى إلى سقوطه بنهر النيل.