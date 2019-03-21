وكيل البرلمان: الحوار المجتمعي حول تعديلات الدستور خلق حراكًا سياسيًا جيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن اجتماعات وجلسات استماع للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية الجديدة التي تعقد داخل البرلمان، بناءة وخلقت حراك سياسي جيد بين كل أطياف المجتمع المصري.

وأضاف الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن البرلمان بوصفه صوت الشعب ونوابه هم نواب الشعب احتضن الجميع، واستمع إلى كل الرؤى والاسهامات من عدد كبير من طوائف الشعب المصري سواء القضاة أو الشخصيات العامة والاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري وجميع الإسهامات كانت بناءة ورسخت لقيم المشاركة في وضع وتعديل الدستور بهدف بناء دولة حديثة قادرة على التقدم والازدهار".

ولفت الشريف إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة تهدف لخلق مناخ تشريعي جيد يتناسب مع حجم التحديات والانجازات التي تقوم بها الدولة وتساعد في استقرار البلاد ودعم مسيرة البناء والتنمية .

وقال لإن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أدار جلسات الحوار بأسلوب بارع وسمح للجميع بإبداء رأيه في التعديلات مع الوعد بأخذ كل الإسهامات في عين الاعتبار أثناء مناقشة التعديلات أمام الجلسة العامة.

وأنهى تصريحاته بأن "كل الإسهامات من كافه الأطياف هي محل اعتبار".