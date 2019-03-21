"الجيزة" تعلن غلق أجزاء من محور 26 يوليو للصيانة لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء مديرية الطرق بالجيزة أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو بنطاق المحافظة؛ لرفع كفاءة الكوبري وتسهيل حركة سير السيارات.

وقالت المحافظة في بيان لها اليوم، إن الإدارة ستضطر إلى غلق مطلع محور 26 يوليو للاتجاه القادم من شارع السودان بشكل جزئي وغلق منزل محور 26 يوليو المؤدي إلى ميدان لبنان بشكل جزئي أيضاً اعتباراً من الساعة 12 صباح غد الجمعة، وحتى الساعة 5 صباح الأحد 24 مارس دون تعطيل لحركة المرور .

وأشارت إلى اتخاذها كافة التدابير لتسهيل حركة المارة والسيارات بمحيط منطقة الأعمال عن طريق نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

وأهابت المحافظة، بالمواطنين اتباع إرشادات رجال المرور لتلافى أي ازدحام خلال فترة الأعمال.

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