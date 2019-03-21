مفيد شهاب: أحتفل بعيد الأم 29 نوفمبر.. ولهذا أزور "المقابر" كل عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم أبوالنور:

حرص الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، ووزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، على زيارة مدافن الأسرة بالمنارة في محافظة الإسكندرية، والدعاء لوالدته التي وافتها المنية في 29 نوفمبر، وذلك بالتزامن مع احتفالية عيد الأم.

وقال "شهاب"، في تصريحات لمصراوي، الخميس، إنه يحرص على قضاء يوم عائلي في منزله برفقة زوجته الدكتورة هدى السيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، ونجله هاني شهاب طبيب بالقصر العيني، والأحفاد: سليم 4 سنوات، ونيللي 8 سنوات، لتقديم الهدايا وإحياء ذكرى وفاة والدته في جو أسري لساعات متأخرة من الليل.

"عيد الأم" هو احتفال سنوي يقام في 21 مارس من كل عام، في أنحاء مختلفة من العالم من أجل تكريم الأمهات، ويكون الاحتفال بتقديم بطاقات المعايدة والزهور والهدايا والزيارات.