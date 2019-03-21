وزير الآثار يعلن تفاصيل معرض" توت عنخ آمون" بباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًا من "لاڤيليت" مدينة العلوم بباريس لكشف تفاصيل افتتاح معرض "توت عنخ آمون".

جاء ذلك بحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والسفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم باليونيسكو، بجانب حضور ما يقرب من 400 قناة وإذاعة ووكالة أنباء وصحف من فرنسا ودول أوروبية اخري وأفريقية وعربية ومصرية.

وعبر العناني، خلال كلمته عن اعتزازه بمصريته وأنه ينتمي إلى هذه الحضارة العريقة، داعيًا الشعب الفرنسي لزيارة مصر، مؤكدا أن مصر تفتح لهم زراعيها لزيارتها والاستمتاع بمشاهدة حضارتها الفريدة والعريقة.

Advertisements

وتابع: "إذا كان الزائرين الفرنسيين منبهرين بقطع المعرض فسوف يصل انبهارهم إلى القمة وهم يشاهدون الآلاف في متاحف مصر".

ودعا العناني، الشعب الفرنسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير عام 2020 والذي وصفه بهدية مصر للعالم أجمع لرؤية باقي كنوز الملك الشاب وغيرها من مقتنيات المتحف.

يذكر أن المعرض سيفتتح اليوم تحت عنوان: "توت عنخ آمون ...كنوز الفرعون "ويضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الذهبي من بينها عدد من تماثيل "الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر".