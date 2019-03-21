برلماني عن سحب استشكال الحكومة على حكم المعاشات: "السيسي وعد فأوفى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

علق النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الجتماعي بمجلس النواب، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسحب استشكال الحكومة، على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات قائلاً: "الرئيس وعد فأوفى".

وأضاف "أبو حامد"، في تصريح لمصراوي: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال فترة رئاسته الأولى، أنه سيعمل على تحسين أحوال أصحاب المعاشات، وإنه سيعمل جاهدًا على توفير الإمكانيات التى تساعد في تحسين أوضاعهم".

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وأضاف: "قرار السيسي بسحب الدعوة القضائية، أمر متوقع خاصة أن العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا من ضمن أولوياته ودائما ما يحرص على تحسين مستوى المعيشة لهم".

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حددت جلسة 24 مارس الجاري، لنظر الإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

وتعود القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبًا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.