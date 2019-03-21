"الزراعين": التعديلات الدستورية فرصة لتحقيق الاستقرار السياسي بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعين، إن الزراعين يدعمون التعديلات الدستورية المقترحة، ويرون أنها فرصة لتحقيق الاستقرار السياسي في مصر.

جاء ذلك في الجلسة الثالثه للحوار المجتمعي، برئاسة الدكتور علي عبد العال بمشاركة ممثلين عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للسكان، وأيضًا ممثلين عن النقابات.

Advertisements

وأكد أن مدة الرئاسة لـ6 سنوات، تحقق الاستقرار لاستكمال بناء المشروعات والاستثمارات بمختلف أنحاء الجمهورية، مطالبًا بأن تكون نسبة العمال الفلاحين بنسبة محددة مثل المرأة كونها يوم في مصر 32 مليون عامل في مصر وبالتالي لابد من وجود نسبة تغطي وجودهم.

وبشأن مجلس الشيوخ، قال نقيب الزراعين: "لابد أن نستفيد من الخبرات المصرية.. ومصر مليئة بالخبرات"، مطالبًا أيضاً بالعمل على إعادة وزارة الإعلام للحفاظ علي الإعلام في مصر من التدهور.

وعقب علي حديثه رئيس المجلس بأن عودة وزارة الإعلام ليست في حاجة لتعديل دستوري وتستطيع السلطة التنفيذية إعادتها في أي وقت.