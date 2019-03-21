في أول تطبيق للائحة الجزاءات.. حجب "المشهد" ٦ أشهر والجريدة: سنطعن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

أعلن صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قرر معاقبة جريدة المشهد بالحجب ٦ أشهر وغرامة ٥٠ ألف جنيه، لما بدر منها من مخالفات بناءً على توصية من لجنة الشكاوى للمجلس.

وأضاف "الصالحي" لمصراوي، الخميس، أن جريدة المشهد ارتكبت مخالفات جسيمة تخالف الأكواد والمعايير التي أقرها المجلس، حيث نشرت سبًا وقذفًا وإيحاءات جنسية وتشهيرًا ببعض الأشخاص من خلال ذكر أسماء لفتيات وسيدات لهن فيديوهات جنسية مع أحد المخرجين، بالإضافة إلى مخالفات في الترخيص.

وذكر القرار، أن الجريدة اقترفت بعض الأخطاء المهنية من خلال نشر أخبار كاذبة، فيما نفى رئيس التحرير نشر أي مواد صحفية تتعلق بالموضوع محل الخلاف.

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ويعتبر القرار أول تطبيق فعلي للائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي أثارت جدلاً واسعًا، في الوقت الذي أكدت فيه "المشهد"، أنها تتبع أعلى درجات المهنية ولا تتطرق إطلاقًا للسب أو الخوض في الأعراض، كما تمتنع تمامًا عن نشر أي صور مسيئة، وتعتبر هذه التهم "ملفقة" إلى أن يوافيها المجلس بالمواد محل التهم.

أضافت المشهد في بيان لها: "يبدو أن المجلس الأعلى للإعلام قد طالع موقعا آخر غير موقعنا".

وأكدت جريدة المشهد أنها ستلجأ إلى القضاء لوقف القرار ومعه لائحة الجزاءات التي تخالف الدستور والقانون، معتبرةً أن القرار لا يستند إلى أساس.