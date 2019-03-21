نقيب الأطباء البيطريين: التعديلات الدستورية تدعم استقرار مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
رحب الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين بالتعديلات الدستورية، مؤكدًا أنها تدعم استقرار الدولة المصرية.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي، برئاسة الدكتور علي عبد العال بمشاركة ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للسكان، وأيضا ممثلين عن النقابات.
وقال: "أعبر عن رأيي الشخصي، وأنا بطبيعتي منحاز لاستقرار الدولة الوطنية، خاصة في ظل الصراعات وحالة التخبط التي تشهدها المنطقة".
وأشار "العامري" إلى أن تحقيق التنمية تتطلب استقرارا للدولة، والتعديلات تساهم في تحقيق ذلك.
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