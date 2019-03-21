رئيس "النواب" يُطالب النقابات بإجراء حوار داخلي بشأن التعديلات الدستورية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رؤساء النقابات المهنية الذين شاركوا في جلسة الحوار المجتمعى لتعديل الدستور، بضرورة الجلوس مع أعضاء نقابتهم بشأن التعديلات المقترحة، لطرح الأراء فى جلسة الحوار المجتمعي.

جاء ذلك فى ختام الجلسة الثالثة حول الحوار المجتمعي بمشاركة ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للسكان.

Advertisements

تصريحات رئيس البرلمان، جاءت بعد طرح عدد من رؤساء النقابات من بينهم "المحامين، والبيطرين"، ملاحظاتهم على التعديلات المقترحة للدستور بشكل شخصي، والتي تضمنت الموافقة على مبدأ التعديل.

وقال عبدالعال: "يجب أن تجلسوا مع النقابة وتطرحوا أراءهم، كل نقابة تجرى حوارًا بداخلها، وفي كل الأحوال نرحب بكم وبأرائكم".

وقال نقيب الأطباء البيطرين، الدكتور خالد العامرى، إنه سيتم عقد مؤتمر للنقابات المهنية، فى وقت سريع بشأن التعديلات الدستورية وتقديم رؤية متكاملة للبرلمان.