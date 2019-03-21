أخبار مصر | نداء إلى كامل الوزير: "الإقليمي" بدون نزلة وطلعة على بني سلامة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نداء إلى كامل الوزير: "الإقليمي" بدون نزلة وطلعة على بني سلامة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغاث الفلاحين والمزارعين بمنطقة بنى سلامة بشمال الجيزة، بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بعد انتزاع أرضهم لصالح إنشاء الدائري الإقليمي، ثم تتركهم دون وصلة نزلة على هذا الطريق الحيوي والمهم "الدائرى الاقليمي" أو حتى سلم مشاة يربط ضفتي شمال الجيزة ببعضهما البعض أو يوصل الطلبة والركاب إلى محطة قطار السكة الحديد، رحمة من معديات الموت التي تنذر بكارثة كبري أو استكمال طريق الخدمة الجانبي من طريق برقاش الخطاطبة حتى طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي.

وكما هو معروف فأقرب كوبري علي الرياح البحيري والرياح الناصرى والنيل يربط شمال الجيزة ببعضه موجود فقط بقرية نكلا مركز منشأة القناطر بالجيزة.

وقال عددًا من الأهالي، إن الرسومات الأولى كان بها طلعة نزلة علي طريق المناشي الخطاطبة وبها طريق خدمة موازي هدفه هو التوصيل بين المزارع والعزب والنجوع في المسافة بين طريق مصر الاسكندرية الصحراوي وطريق المناشي الخطاطبة وطريق برقاش الخطاطبة.

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وأكد المهندس أحمد الشراني أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الأهالي استبشروا خيراَ بتولي المهندس كامل الوزير، شئون وزارة النقل، والتي تتبعها الهيئة العامة للطرق والكباري، مناشدينه بسرعة استكمال الطلعة والنزلة المرتبطة بالطريق الدائري الإقليمى الواقعه أعلي الرياح البحيري والمؤدية من وإلى طريق المناشي الخطاطبة، بالإضافة إلى عمل سلم للمشاة للعبور لمحطة قطار السكة الحديد ببني سلامة، وهذا السلم موجود له القواعد والأساسات ومجهز لهذا العرض لكن لم يستكمل.

وطالب الشراني، بضرورة الإسراع في تنفيذ طريق الخدمة علي جانبي الإقليمي في المسافة من طريق برقاش الخطاطبة وحتى طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، حيث تم نزع ملكية أرض الطريق وحرمة وهي مجهزة ومخصصة للطريق.

مناشدًا وزير النقل، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، سرعة استكمال ما تبقي من طلعه ونزلة وسلم المشاة وطريق خدمة علي جانبي الاقليمي ليكتمل العرس وتحتفل منطقة شمال الجيزة، بإنجاز تاريخي يحسب للقيادة السياسية الحكيمة، التي وصلت شرايين شمال الجيزة ببعضها لأول مرة في التاريخ.