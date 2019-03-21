أخبار مصر | رئيس الوزراء: لم يعد هناك مُبرر لتأخر أي محافظة في أعمال تقنين أراضي الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: لم يعد هناك مُبرر لتأخر أي محافظة في أعمال تقنين أراضي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.

واستعرض اجتماع مجلس المحافظين الموقف التنفيذيّ لتقنين أراضي الدولة حتى 19 مارس الجاري، وقال وزير التنمية المحلية: بلغ عدد طلبات التقنين حتى ذلك التاريخ 278.839 طلب، وجاءت محافظة قنا كأعلى محافظة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة، وبلغ عدد أذونات الفحص المٌسددة 204.549 إذن بنسبة 73%، وبزيادة عدد 5887 عن التقرير السابق، وبلغ عدد أذونات المعاينة المٌسدَدة 137.756إذن بنسبة 67% بزيادة عدد 12222عن التقرير السابق، فيما بلغ ما تم تحصيله من رسوم مبلغ قدره نحو 1.7 مليار جنيه، بزيادة قيمتها نحو 455 مليون جنيه، وسجل عدد المعاينات الفعلية 57195 بزيادة 18876 معاينة، وبلغ عدد ما تم تحريره من عقود 1426 عقداً بنسبة زيادة 21% عن آخر تقرير.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لم يعد هناك مُبرر لتأخر أي محافظة في أعمال تقنين أراضي الدولة، وهذا الملف هو إحدى آليات تقييم أداء المحافظين في هذه الفترة.