أخبار مصر | السياحة تنظم مؤتمرا تحت عنوان "مصر.. مستقبل الضيافة" في شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة تنظم مؤتمرا تحت عنوان "مصر.. مستقبل الضيافة" في شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة السياحة، اليوم، مؤتمرا بعنوان «مصر... مستقبل الضيافة» "Egypt the Future of Hospitality" فى مدينة شرم الشيخ وذلك بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وشركة «دايفيرسي» العالمية الرائدة في مجال صحة وسلامة الغذاء والنظافة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب.

وقد حضر المؤتمر عدد من ممثلى شركة دايفرسي، والسيد جيفارا الجافى رئيس فرع غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، بالإضافة إلي حضور 150 من مديري الفنادق والإدارات الحيوية بشرم الشيخ.

ويهدف هذا المؤتمر إلي التوعية بأهمية تطوير جودة الخدمات الفندقية المقدمة للسائحين والتي يجب أن تكون على أسس نظافة صحية سليمة وبمواصفات عالمية؛ وسيتم تدريب الكوادر الإدارية في الفنادق وأقسام الأغذية والمشروبات علي أحدث وسائل الضيافة وصحة وسلامة الغذاء.

وقامت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب بإلقاء كلمة خلال المؤتمر أشارت خلالها إلى أن هذا المؤتمر يعد واحد من سلسة المؤتمرات المزمع انعقادها في عدة محافظات سياحية بالتعاون مع شركة دايفرسي الرائدة في مجالي صحة وسلامة الغذاء؛ موضحة أن أولي هذه المؤتمرات بدأت اليوم من مدينة شرم الشيخ، وسيليها مدينة الغردقة يوم 24 مارس الجاري ثم بعد ذلك سيتم تنظيمها في عدة محافظات سياحية أخرى.

وأكدت الدكتورة سها بهجت على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة لتحديث منظومة تصنيف الفنادق المصرية لتكون في مقدمة الوجهات المضيفة في العالم بما يساهم في رفع تنافسية قطاع السياحة المصرى، مشيرة إلي أن ذلك يتماشي مع مفهوم الحملة الترويجية الجديدة للوزارة people to people والتي تسلط الضوء علي الجانب الإنساني للشعب المصري المضياف بطبعه وعلي حضارته وثقافته.

كما أكدت الدكتورة سها بهجت علي أن وزارة السياحة ترحب بالشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص إيمانا منها بضرورة تكاتف جميع المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع السياحة المصرية، مؤكدة علي أن الشراكة مع مؤسسة دايفرسي تعد إحدى هذه الشراكات الناجحة والبناءة، حيث تعد شركة دايفرسي إحدى الشركات الهامة في مجالي النظافة وصحة وسلامة الغذاء.

Advertisements

وأكدت الدكتورة سها بهجت أن تدريب العنصر البشري يأتي علي رأس أولويات وزارة السياحة لتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وضمان زيارتهم للمقصد السياحي المصري مرات عديدة، مشيرة إلي أن رفع كفاءة العنصر البشرى يعتبر أحد المحاور الهامة ببرنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي.

واختتمت الدكتورة سها بهجت كلمتها بتوجيه الشكر للحضور وإعرابها عن تمنياتها بالاستفادة القصوي من مثل هذه الفعاليات وتطبيق الوسائل الحديثة للضيافة في الحياة العملية.

وتناول المؤتمر عدة موضوعات هامة عرضها خبراء عالميين من شركة دايفيرسي في مجال الفنادق، ويأتي على رأس هذه الموضوعات سلامة وصحة الغذاء، وأحدث اتجاهات الضيافة، ومعايير رضاء النزلاء، والنظافة الصحية بحلول فعالة.

كما يتم مناقشة الاتجاهات العالمية للضيافة وتطورها في السنين المقبلة وأهمية الاستدامة وتطبيقها العملي في المنشأة، وموضوع سلامة الغذاء وكيفية تطبيق المعايير الصحيحة للسلامة والجودة بالمنشآت السياحية.

ومن جانبه أشاد السيد جيفارا الجافى رئيس فرع غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية خاصة في مجال رفع كفاءة العنصر البشري، مؤكدا على أن هذه الدورة التدريبية ستكون بداية لانطلاق البرنامج التدريبي لصحة وسلامة الغذاء، وأضاف أن تنفيذ هذه الدورة يتم في إطار الخطة المتكاملة التي أعدتها وزارة السياحة لتدريب العاملين بقطاع السياحة المصري للارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين.

وأكد السيد أحمد النجار مدير عام شركة دايفيرسي بمصر والسعودية أن الشركة تعد شريكا لوزارة السياحة في حملات التوعية الصحية التي تقوم بها الوزارة من خلال ندوات لإبراز أهمية النظافة، وسلامة الغذاء وتأثيرهم على تجربة السائحين في الفنادق المصرية.