أخبار مصر | خبر سار.. الحكومة تعلن موعد صرف الأرز على بطاقات التموين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار.. الحكومة تعلن موعد صرف الأرز على بطاقات التموين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وفي بداية الاجتماع، ناقش مجلس المحافظين الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية الخاصة بعدد من الملفات المهمة، حيث تم استعراض موقف توفير السلع الغذائية والأساسية ومن أهمها الخضراوات الطازجة والأسماك واللحوم، بناءً على البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هذا فضلاً عن استعراض الجهود المبذولة لتوفير أماكن وشوادر لبيع السلع للمواطنين بالمحافظات؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وفي هذا الشأن، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء: إن وزير التموين أعلن أنه تم زيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن، ومضاعفة الكميات المطروحة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات وجميع مستلزمات الشهر الكريم، وزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجاناً بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً والتي تتحمل تكلفتها وزارات الأوقاف والبترول والسياحة، بينما تتولي وزارة الأوقاف توزيعها، هذا إلي جانب تكثيف الحملات التموينية والرقابية علي الأسواق والمنافذ لضمان جودة المنتجات.

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى قيام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشرطة بتوفير منافذ بيع ثابتة ومتحركة؛ لتوفير السلع الضرورية للمواطنين خاصة بالمناطق الفقيرة والنائية، وتوفير معارض للسلع والمنتجات الغذائية بالتنسيق مع فروع الغرفة التجارية بالمحافظات، والتأكيد على توفير الكميات اللازمة من البوتاجاز والتفتيش المستمر على المستودعات، والتأكيد على توفير الكميات اللازمة من الخبز ومد فترات عمل المخابز.

وقال وزير التموين: نحن نستعد حالياً لاستقبال شهر رمضان، لافتاً إلى أن كافة السلع الاستراتيجية متوافرة، ومُعلناً أنه اعتباراً من شهر إبريل المقبل سيتم صرف الأرز على بطاقة التموين، وهناك تكليف لكل بقالي التموين ومنافذ "جمعيتي" بنشر قوائم بأسعار السلع والمنتجات، ومن لا يلتزم سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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وأشار إلى أنه تمّ التنسيق بين وزارتيْ التموين والتنمية المحلية وجهاز الخدمة الوطنية؛ لتوفير الدواجن واللحوم في منافذ وزارة التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، بجانب المنافذ الخاصة بالجهاز.

من جانبه، أكد رئيس جهاز الخدمة الوطنية أن الهدف من التعاون مع الوزارتين هو زيادة القدرة على توصيل السلع من خلال المنافذ للمواطنين المستهلكين بدون وسطاء، مُشيراً إلى أن منتجات الجهاز تُعد أقل من الطرح المثيل بالأسواق وبجودة فائقة، وتمّ توزيع قوائم بأسعار المنتجات على المحافظين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إدارة التسويق والمبيعات بالجهاز جاهزة للتعاقد على الكميات المطلوبة، وسيبدأ التسليم على الفور.

ووجّه رئيس الوزراء بتوفير أكبر حجم من السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة، حتى لا تحدث ارتفاعات غير مُبرّرة في أسعار السلع، مطالباً وزيريْ التموين والتنمية المحلية بسرعة عرض خطة تنفيذية بأماكن المنافذ والشوادر الخاصة ببيع السلع الأساسية، قائلا: "عاوزين نوصل لأبعد نجع وعزبة، وألاّ يُعاني أحدٌ من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها".

وأضاف وزير التموين مُخاطباً المحافظين: نحن في بداية موسم تسويق القمح، وسنُرسل لكم أماكن نقاط التجميع والصوامع، مُنوهاً إلى أن الخريطة النهائية تمّ مُراجعتها في اللجنة العليا للأقماح، ومشيرا إلى ضرورة تيسير إجراءات نقل الأقماح من المحافظات كثيفة الإنتاج إلى المحافظات التي بها سِعات تخزينيّة كافية.