أخبار مصر | مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا غرق عبارة بنهر دجلة بالموصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا غرق عبارة بنهر دجلة بالموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن خالص تعازيها في ضحايا غرق عبارة بنهر دجلة في مدينة الموصل العراقية، مما أسفر عن وفاة العشرات.

كما أعرب البيان عن بالغ التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وأكد البيان على تضامُن مصر ووقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق في هذا الحادث الأليم

وكان قد أعلن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية وفاة 45 شخصا على الأقل، اليوم الخميس، إثر غرق عبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد.

وأوضح المسؤول أن فرق الدفاع المدني انتشلت 45 شخصاً توفوا إثر غرق عبارة تقل عائلات وأطفال إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل، للمشاركة في احتفالات عيد النوروز الذي يصادف اليوم.