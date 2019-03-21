أخبار مصر | مدير حديقة الحيوان بالجيزة يكشف حقيقة وفاة آخر أنثى "خرتيت" في العالم بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير حديقة الحيوان بالجيزة يكشف حقيقة وفاة آخر أنثى "خرتيت" في العالم بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور رشاد رحيم مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، نفوق أنثي خرتيت أمس بالحديقة عن عمر يناهز الـ55 عامًا، لافتًا إلي أن سبب وفاتها هو الشيخوخة، مؤكدًا أن المعدل الطبيعي لهذا الحيوان الأفريقي يتراوح من 40 لـ50 عامًا.

وأوضح "رشاد"، في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، أن هذا الحيوان علي وشك الانقراض ويوجد منه في إحدي الحدائق الهولندية، وليست أخر أنثي كما يردد البعض، قائلًا "سلالته متواجدة في جميع أنحاء العالم إناث وذكور وثمنه يتراوح ما بين 4 لـ 5 ملايين دولار عند شرائه من حديقة، علي عكس التجار السعر يكون أعلى".

وأكد مدير عام حدائق الحيوان، أن وزن قرن أنثي الخرتيت يصل إلي 14 كيلو وتكلفة الكيلو تصل إلي 60 ألف دولار، مشيرًا إلي وجوده في جميع أنحاء العالم لاستغلاله اقتصاديًا بسبب غلاء قرونه.

وتابع: جاري تحنيط أنثي الخرتيت لعرضه في متحف الحديقة، وسيتم وضع القرن في متحف خاص مؤمن عليه لعدم تعرضه للسرقة.