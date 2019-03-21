أخبار مصر | "العناني" يدعو الشعب الفرنسي لزيارة مصر: سيصل انبهاركم للقمة بحضارتنا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" يدعو الشعب الفرنسي لزيارة مصر: سيصل انبهاركم للقمة بحضارتنا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه يعتز بمصريته وأنه ينتمي إلى حضارة عريقة، وأضاف أن مصر تفتح ذراعيها للفرنسيين لزيارتها والاستمتاع بمشاهدة حضارتها الفريدة والعريقة، وأكد أنه إذ ما كان الفرنسيين قد انبهروا بقطع المعرض المؤقت للملك توت عنخ آمون والمعروض حاليًا في باريس، فإن إنبهارهم سيصل للقمة عندما يشاهدون آلاف القطع الأثرية في المتاحف المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد العناني في المؤتمر الصحفي العالمي والذي شهدته ما يقرب من 400 وسيلة إعلمية عالمية في "لاڤيليت" مدينة العلوم في باريس، وهو المؤتمر التمهيدي السابق لافتتاح معرض "توت عنخ آمون... كنوز الفرعون" والذي يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الذهبي من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، غادر صباح أمس الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية بعد انتهاء مدة عرضه بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال جولة بعض مقتنيات كنوز الملك الشاب، بين عدد من دول العالم قبل عرضها في مكان عرضها الدائم في المتحف المصري الكبير والذي سيفتتح عام 2020.

ويفتتح وزير الآثار المعرض رسميًا في باريس غدًا الخميس الموافق 21 مارس 2019 تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون"، وسيستمر المعرض حتي منتصف شهر سبتمبر، كما سيتم افتتاح المعرض للجمهور يوم السبت الموافق 23 مارس.

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والمعرض عُرض أولًا في أمريكا في مركز كاليفورنيا للعلوم تحت إدارة وزارة الآثار المصرية، وشركات معارض دولية وشركة IMG، وحقق معرض الملك توت عنخ آمون إنجازًا في الفترة التي قضاها بكاليفورنا حسب ما أعلنته صفحة المعرض، حيث زاره أكثر من 500000 زائر، جمع مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.

وحسب تصريحات صحفية سابقة لوزارة الآثار فإن المعرض يهدف ليس فقط لتعزيز العلاقات الثقافية الدولية مع الدول في جميع أنحاء العالم، بل أيضًا لتعزيز السياحة المصرية، كما أن دخل المعارض الخارجية يمثل تمويلًا قويًا لوزارة الآثار.

كما تدعم المعارض الخارجية قطاع السياحة بشكل كبير، حيث أن شريحة كبيرة من الاقتصاد المصري تعتمد عليها؛ فالعديد من السياح يطيرون من مختلف دول العالم إلى مصر لزيارة مواقعها القديمة، ومتحفها ومعابدها.

كما أن خروج 150 قطعة أثرية نادرة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون في جولة حول العالم توافق الذكرى الـ 100 لاكتشاف مقبرة الملك الشاب "توت عنخ آمون" ويأتي هذا المعرض كجزء من الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك حسب تصريحات للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي أضاف أن زيارة المعرض يعتبر فرصة، قبل أن يعود إلى مصر للأبد.