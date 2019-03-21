أخبار مصر | جمال عبدالرحيم يوضح تفاصيل حجب موقع 'المشهد' بعد قرار الأعلى للإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم يوضح تفاصيل حجب موقع 'المشهد' بعد قرار الأعلى للإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، انه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الكاتب الصحفي مجدي شندي رئيس تحرير جريدة المشهد، أوضح خلاله أنه تلقى خطابًا رسميًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن صدور قرار بحجب الموقع الالكتروني للجريدة لمدة ٦ أشهر، وتغريم الإصدار الورقي ٥٠ ألف جنيه.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن القرار ذكر أن الجريدة ارتكبت بعض الأخطاء المهنية، من خلال نشر أخبار كاذبة، مشيرًا إلى أن رئيس التحرير نفى نشر أي مواد صحفية تتعلق بالموضوع محل الخلاف.

وأكد "عبدالرحيم" أن صدور القرار لا يعني تطبيقه بشكل عاجل، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أيام، مشددًا على أن الثابت في الأمر هو صدور القرار رسميًا بعد وصوله لإدارة تحرير الجريدة.

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وكان أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن قراره رقم 20 لسنة 2019، بحجب موقع "المشهد"، وذلك بناءً على توصية أصدرتها لجنتي الرصد والشكاوى، بشأن ما ارتُكب من مخالفات بالعدد الورقي والموقع الإلكتروني.

وقال المجلس في بيان له، إن قرار الحجب لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى مجازاة الصحيفة الورقية بمبلغ 50 ألف جنيه، نظير ما ارتُكب في الخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشرها لإحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني، فضلًا عن سب إحدى الفنانات والتحقير من شأنها، ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وأضاف المجلس أن قراره جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.