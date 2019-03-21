أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يقبل استقالة نائب وزير النقل

قبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل.

وكان الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل قد تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، وأبلغ المهندس كامل الوزير وزير النقل عدم رغبته بالاستمرار فى منصبه بوزارة النقل، صباح اليوم الخميس.

وجه الإعلامي عمرو أديب، التحية لمكتب النائب العام لموافاة الرأي العام المصري بكل جديد عن تحقيقات حادث قطار محطة مصر.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن نائب وزير النقل أكد أمام مجلس النواب أن قطاع النقل ليس به عقوبة الرفد لمن يخطىء، معقبا: "ده أمر هيودينا في ستين داهية"، منوها بأن عدم وجود رفد وظيفي ليس فقط مشكلة قطاع النقل، حيث أنه موجود في كل الوظائف الحكومية.

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وأضاف "أديب"، "أيا كان الوزير القادم لو مفيش رفد مفيش حاجة هتتصلح"، لافتا إلى أن هناك نائب طالب بتعيين سائقين من القوات المسلحة، معقبا: "هيعملوا إيه سائقين من القوات المسلحة".

وقد أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيان بشأن التحقيقات الجارية فى حادث "محطة مصر"، جاء فيه أن النيابة العامة تسلمت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية والذى أفاد بأنه بالفحص الفنى للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة فى وضع التشغيل على السرعة الثامنة والتى تعادل 120 كمساعة.

وتابع البيان، أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرسانى بنهاية الرصيف محدثًا أثار تصادمية نتج عنها تسيلل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذى يسع "6 آلاف" لتر من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلا للاشتعال، ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرسانى بالسرعة القصوى التى كان يسير بها الجرار.

وأضاف بيان النائب العام، أنه تبين من خلال الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتى امتدت منها النيران وتزايت إلى باقى المناطق، وقد تبين من الفحص الفنى وجود انخسافات وانبعجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه، وقد أفاد التقرير أيضًا بعدم وجود أية أثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.

كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر "الاستروكس"، المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 2302 المتسبب فى الحادث، دون باقى المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.

وفى وقت سابق انتقل فريق من محققى النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور فى كافة القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء عدد ثمانية وثلاثين من مسئولى الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال، من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعى ومسئولى الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.