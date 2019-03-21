أخبار مصر | وزيرة الصحة: المرحلة الثالثة من "100مليون صحة" انتهت من فحص 12.1 مليون مواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: المرحلة الثالثة من "100مليون صحة" انتهت من فحص 12.1 مليون مواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 12 مليون و101 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس الأربعاء.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 43 مليون و32 ألف مواطنا، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

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وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة مازالت تشهد إقبالًا كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا بتردد ٢ مليون و830 الف مواطن، تليها محافظة الشرقية بتردد 2 مليون و688 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة 2 مليون و374 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد مليون و596 الف مواطن، ثم المنيا مليون و516 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد 957 ألف و753 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 136 ألفًا و45 مواطنًا.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.