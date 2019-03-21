مصر | السجن 15 سنة لطالب والمؤبد لعامل بتهمة قتل مسن بالضاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 15 سنة لطالب والمؤبد لعامل بتهمة قتل مسن بالضاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن، وجوزيف إدوارد ذكي، وامانة سر محمد الجمل ومحمد خميس، عامل بالسجن المؤبد وطالب بالسجن 15 سنة، لاتهامهما بقتل عجوز بمنطقة الظاهر.

وكان المستشار عبد الخالق عابد المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، احال القضية رقم 8077 لسنة 2010 جنايات الظاهر، والمقيدة برقم 1685 لسنة 2010 كلي غرب القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، المتهم فيه كل من مصطفى فتحي عيسي فرجاني "محبوس" 12 سنة، عامل، ومحمد محمد بد عطا الله أحمد "محبوس"، 17 سنة طالب، لانهما فى 17 أغسطس 2010 بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، قتلا المجني عليه موريس هلال إلياس، عمدا مع سبق الإصرار بان بيتا النية وعقدا العزم على قتله بأن اتفقا على ذلك وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وقصدا مسكنه لتنفيذ ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول سهل الدلوف إلى مسكن المجني عليه للمتهم الثاني نظرا لوجود علاقة عمل بين المتهم الأول والقتيل نظرا لعمله لديه حارس عقار، وما ان ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بإحكام السيطرة عليه بأن قيد يديه لسلب مقاومته فعاجله المتهم الأول بثلاث طعنات بمواطن الحياة بجسده وشنقه مستخدما سترته قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات التى أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن الجناية الأولى أرتبطت جنحة أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سلفي الذكر سرقا هاتفين محمول ومبالغ مالية مملوكة للمجني عليه، واحرز المتهم الاول سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

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واعترف المتهم الأول بأنه على غثر مروره والمتهم الثاني بضائقة مالية إتفقا على سرقة مسكن المجني عليه ونفاذا لذلك الاتفاق توجها لمسكنه فى اليوم السابق لارتكاب الواقعة لمعاينته من الخارج وبتاريخ الواقعة اعدا سلاح ابيض لتهديد المجني عليه به وانتقلا الى مسكنه وعقب دلوفهما أشهر سلاحه الابيض فى وجهه مهددا به اياه لسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية وحال رفضه قام بطعنه طعنة واحدة إستقرت بالبطن وقام المتهم الثاني بطعنه طعنتين بذات الاداة وخنقه بيديه قاصدا من ذلك قتله.

وأضاف المتهم أنه عقب تأكده من وفاة المجني عليه قاما بنقله إلى إحدى الغرف الداخلية واستوليا على مبالغ مالية وهاتفين محمول وساعة يد وثلاثة زجاجات خمر واستبدلا ملابسهما بأخرى خاصه بالمجني عليه وألقيا ملابسهما والسلاح الأبيض وساعة اليد بنيل مركز البدرشين.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الظاهر بلاغا من منى أسعد هلال إلياس 34 سنة موظفة، بالعثور على جثة عمها المجني عليه فى حالة تعفن بعد توجهها الى محل سكنه واشتمامها رائحة كريهة وبعد كسر الباب ابصرت بركة من الدماء بغرفة الاستقبال واثار رميه بالممر الى الغرفة وابصرت جثته ملقاه على وجهها بتلك الغرفة فى حالة تعفن، وتبين سرقة هاتفين محمولين وساعة يد ومبالغ مالى من الشقة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين وراء الواقعة واكتشاف وجود علاقة عمل سابقة بين المتهم الاول ةالمجني عليه كحارس العقار خاصته وعلى اثر مروره بضائقة مالية اتفق مع الثاني على قتله وسرقته، وتم القبض عليهما وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وأحالتهم للمحاكمة الجنائية التى أصدرت حكمها السابق.