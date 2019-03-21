مصر | حبس سيدة لاختراقها حسابات المواطنين وابتزازهم ماليا في دار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سيدة لاختراقها حسابات المواطنين وابتزازهم ماليا في دار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاختراقها حسابات المواطنين وابتزازهم ماليا.

وورد معلومات للأجهزة الأمن بالقاهرة بلاغ من أحد الأشخاص وسيدة بتضررهما من مستخدم أحد الحسابات على موقع "فيس بوك"، لقيامه بإرسال رسائل للحساب الخاص بهما تتضمن صور خاصة بهما وعبارات تهديد وابتزازهما بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة جهاد م.م، مقيمة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بمحل إقامتها، والهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، ووحدة تخزين (فلاشة) وبفحصهما تبين وجود الصور.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعتين، وأقرت بسابقة عملها لدى أحد المبلغين، وأنها تحصلت على الصور أثناء عملها لديه وقيامها بإبتزازهما بغرض الإستفادة منهما ماديًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى صدرت قرارها السابق.