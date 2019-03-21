مصر | "كتم أنفاسها".. عامل يقتل ربة منزل رفضت زواجه من ابنتها بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كتم أنفاسها".. عامل يقتل ربة منزل رفضت زواجه من ابنتها بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بوصول المدعوة "عواطف ع. م"- سن37، مقيمة بناحية نجع الحرابي بدائرة القسم"متوفاة" ولا توجد بها إصابات ظاهرة وما قرره زوجها أنها تُعانى من مرض السكري ولم يتهم أحدًا، فقد توصلت جهود فريق البحث المشكل من إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية تنسيقًا وقطاع الأمن العام إلى وجود شُبهة جنائية فى الوفاة.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خطيب ابنة المجنى عليها المدعو "حسين م. ع"- سن 25، عامل، مقيم بناحية زاوية عبدالقادر دائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف وقرر ارتكابه الواقعة، بسبب عدم رغبة المجنى عليها فى إتمام زواجه من ابنتها، فعقد العزم على التخلص منها، وفى سبيل تنفيذ ذلك قام بتتبعها عقب مغادرتها مسكنها حتى وصلت لمسكنه الكائن بدائرة القسم لرعاية الدواجن الخاصة بها فقام بالدلوف خلفها وكتم أنفاسها باستخدام قطعة قماش مبللة فأودى بحياتها وعقب ذلك توجه لأهليتها وشاركهم فى البحث عنها؛ لإبعاد الشبهة الجنائية عنه، تم بإرشاده ضبط "قطعة القماش" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.