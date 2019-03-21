مصر | ضبط شاب وبحوزته 20 جرام هيروين بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شاب وبحوزته 20 جرام هيروين بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث إدارة تامين طرق ومحاور مطار القاهرة القبض على عاطل لاتهامه بحيازة مواد مخدرة اثناء استقلاله سيارة محملة بالرخام متوجها إلى منطقة جسر السويس.

وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط إدارة تأمين الطرق بقيادة العميد محسن الحلفاوي مدير تأمين المطار والعقيد إبراهيم عودة مفتش المباحث من ضبط "إسلام. ع. ا. ا"، 26 سنة حيث اشتبه فيه النقيبين محمود فهمي و عبده الشامي، وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 جرام هيروين و240 جنيه وهاتف محمول.

وبعرضه على اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قررا إيداعه قسم شرطة النزهة وتم حبسه على ذمة القضية.