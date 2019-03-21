مصر | في 72 ساعة.. الشرطة تضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة سائق توك توك بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في 72 ساعة.. الشرطة تضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة سائق توك توك بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: "

أحمد م. ش"- سن 23، "

محمود ط. ش"- سن 20، سبق إتهامه فى قضيتين، و"

أمير ط. ش"- سن 30، سبق اتهامه في 13 قضية مقيمون بدائرة مركز شرطة المنيا.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على مركبة "التوك توك " قيادة المجنى عليه، وتم بإرشاد المتهم الأخير ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة عبارة عن (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة حية عيار 16مم) وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، كما أرشد المتهم الأول عن مركبة "التوك توك"المستولى عليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



نجحت أجهزة الأمن، في كشف غموض واقعة العثور على الجثة قائد مركبة "توك توك" بالمنيا، وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة، وذلك في أقل من 72 ساعة.وفي إطار تكثيف الجهود الأمنية بشأن العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة على الطريق المؤدي لقرية الشيخ مبارك بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا حيث تبين بالفحص ومناظرة الجثة إصابة الجثة بالرأس من الخلف وأنها للمدعو "حسن ر. س"- سن 17، سائق توك توك، مقيم بدائرة المركز، فإنه