انت الان تتابع عمرو شعث نائب وزير النقل يتقدم باستقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل كامل الوزير

تقدم الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، اليوم الخميس، باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، وأبلغ المهندس كامل الوزير وزير النقل، عدم رغبته بالاستمرار فى منصبه بوزارة النقل، وفي أغسطس الماضي، أدى الدكتور المهندس عمرو عبد السلام قنديل شعت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي نائبا لوزير النقل، تتويجا لمسيرة أكاديمية وعملية متميزة في قطاع النقل ليس فقط داخل مصر لكن أيضا على المستويين العربي والدولي، إذ عمل مساعدا لوزير النقل في الفترة من فبراير 2017 وحتى وقت تكليفه بمهام نائب وزير النقل.

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وشعث أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وأستاذ زائر بالجامعة الألمانية، أما عن مؤهلاته العلمية فقد حصل شعت على دكتوراه المدنية بجامعة كوينز الكندية (2007)، وماجيستير الهندسة المدنية بجامعة عين شمس (2002)، وبكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة عين شمس (1995).أعير شعت للعمل بالجامعة الألمانية بالقاهرة