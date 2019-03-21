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انت الان تتابع عربات جولف لنقل الركاب بمحطة مصر تزامنا مع عيد الأم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سيارات جولف لنقل الركاب بمحطة مصر
خصصت الهيئة القومية للسكك الحديدية، اليوم الخميس، 4 سيارات جولف لنقل كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، مجانا من ساحة محطة مصر في رمسيس إلى أرصفة المحطة والعكس، تزامنا مع احتفالات عيد الأم، بناء على تعليمات المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الذي أبدى ملاحظاته خلال جولته بمحطة مصر الأسبوع الماضي، بوجود عربات جولف غير مستغلة بمحطة مصر، وأمر بتشغيلها، وهو ما أكده المهندس رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت مفاجآت كثيرة للمواطنين.
وقال رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إن القيادة السياسية والحكومة ووزير النقل يسعون لراحة المواطنين، مشير إلى أن السكة الحديد حضرت مفاجأة للركاب، بمناسبة عيد الأم لمحو آلام حادثة محطة مصر. وأوضح أنه تم توزيع هداايا من منتجات الشركة بالإضافة إلى ورود وقطع حلوى وشيكولاتة على الركاب أثناء
وقال رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إن القيادة السياسية والحكومة ووزير النقل يسعون لراحة المواطنين، مشير إلى أن السكة الحديد حضرت مفاجأة للركاب، بمناسبة عيد الأم لمحو آلام حادثة محطة مصر.
وأوضح أنه تم توزيع هداايا من منتجات الشركة بالإضافة إلى ورود وقطع حلوى وشيكولاتة على الركاب أثناء دخولهم المحطة وعلى الأرصفة وداخل القطارات، معلقا "نستهدف إسعاد السكة الحديدية، والخروج بعيدًا عن الحزن الذي عاشته السكة الحديد"، مختتما: "نفسنا الناس تقولنا شكرا".
وأكد أن هيئة السكة الحديد، تعد خطة متكاملة للنهوض بمنظومة النظافة في محطة مصر، سواء داخل القطارات أو في المحطات.
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