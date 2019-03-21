الوزير يطالب بإنهاء إجراءات تحديث وشراء الجرارات

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وزير النقل كامل الوزير
عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع وفد شركة "بروجريس ريل لوكوموتيف"، اليوم الخميس، بحضور قيادات السكة الحديد، لبحث آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها منذ عدة أشهر بين الهيئة والشركة، التي تتضمن تحديث وإصلاح الشركة 91 جرارا، وشراء 50 جرارا جديدا (EMD)، وعمل عقد صيانة لـ141 جرارا لمدة 15 عاما بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها مع كافة الوزارات والهيئات والشركات التي تتعاون مع وزارة النقل، لدفع معدلات التنفيذ والإسراع بتنفيذ كافة المشروعات والتعاقدات.
وأشار الوزير، في بيان له، إلى أهمية الإسراع بتنفيذ الاتفاق لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية التي ترتكز استراتيجيتها على اتجاهين، الأول إجراء صيانة وعمرات للجرارات الحالية والثاني شراء جرارات جديدة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.وطالب الشركة بسرعة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتمويل والعقود خلال الفترة
وأشار الوزير، في بيان له، إلى أهمية الإسراع بتنفيذ الاتفاق لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية التي ترتكز استراتيجيتها على اتجاهين، الأول إجراء صيانة وعمرات للجرارات الحالية والثاني شراء جرارات جديدة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.
وطالب الشركة بسرعة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتمويل والعقود خلال الفترة الإضافية لمذكرة التفاهم، ووضع جدول مضغوط خاص بمدد ومعدلات التوريد للجرارات الجديدة والجرارات التي سيتم إعادة تأهيلها أو إجراء عمرات جسيمة لها.
وأكد على أهمية إجراء العمرات وإعادة تأهيل الجرارات بورش السكة الحديد تحت إشراف مهندسي الشركة لنقل المعرفة والخبرات الخاصة بها إلى المهندسين والفنيين المصريين.
وتباحث الجانبان حول إمكانية قيام الشركة بإصلاح وعمل العمرات اللازمة الخاصة بـ240 موتور جرار.
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