انت الان تتابع الوزير يطالب بإنهاء إجراءات تحديث وشراء الجرارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل كامل الوزير

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع وفد شركة "بروجريس ريل لوكوموتيف"، اليوم الخميس، بحضور قيادات السكة الحديد، لبحث آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها منذ عدة أشهر بين الهيئة والشركة، التي تتضمن تحديث وإصلاح الشركة 91 جرارا، وشراء 50 جرارا جديدا (EMD)، وعمل عقد صيانة لـ141 جرارا لمدة 15 عاما بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها مع كافة الوزارات والهيئات والشركات التي تتعاون مع وزارة النقل، لدفع معدلات التنفيذ والإسراع بتنفيذ كافة المشروعات والتعاقدات.

وأشار الوزير، في بيان له، إلى أهمية الإسراع بتنفيذ الاتفاق لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية التي ترتكز استراتيجيتها على اتجاهين، الأول إجراء صيانة وعمرات للجرارات الحالية والثاني شراء جرارات جديدة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.وطالب الشركة بسرعة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتمويل والعقود خلال الفترة

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