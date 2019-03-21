شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. الرئيس يوجه بسحب الاستشكال على حكم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.

أثبتت المرأة كفاءتها فى جميع جوانب الحياة العملية والأسرية، سواء تلك السيدة التى تعمل مهنة بسيطة أو تلك التى تتقلد أرفع المناصب، فجميعهن وضعن أقدامهن على سلالم النجاح عن جدارة واستحقاق، ما يجعل كثيرا منهن قدوة لكثيرات ممن تبحثن عن صنع مجد لنفسها ولأسرتها وللمجتمع بشكل عام.

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر أو المتواجدين في الخارج ضرورة الإطلاع على كافة القواعد المتعلقة بالسفر أو الإقامة في الدول الأخرى، في إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة ورعاية المواطنين المصريين بالخارج.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2020/2019.

بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أقامت فاطمة إسماعيل عقيلة السفير المصري بلبنان، وكذا رابطة سيدات مصر في لبنان بمشاركة زوجات أعضاء السفارة المصرية حفل غداء للاحتفال بعيد الأم مع سيدات دار العجزة الإسلامية في بيروت.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناقش المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه

شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الخميس، فى حلقة نقاشية بعنوان "الاتجاهات العالمية لتطوير التعليم العالي"، والتى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وذلك بحضور الدكتور مينوش شفيق مدير كلية الإقتصاد بجامعة لندن؛ والمهندس خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، لمناقشة أحدث التوجهات فى مجال التعليم العالى على مستوى العالم والتحديات التى تواجه هذا القطاع فى مصر، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

افتتح منذ قليل، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة الثالثة من جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

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أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة العراقية سيف بدر الحصيلة الأولية لضحايا حادث العبارة فى مدينة الموصل العراقية.

وأكد الدكتور سيف بدر فى بيان صحفى - حصل الخليج 365 على نسخة منه - انتشال جثة 33 سيدة و12 طفلا و10 رجال من نهر دجلة بواسطة قوات الدفاع المدنى العراقية.

أكد والي الولاية الشمالية بالسودان، اللواء محمد آدم النقي، الالتزام الكامل بجوانب البروتوكول الموقع مع مصر بشأن معبر أشكيت الحدودي، فضلا عن الاهتمام بتوفير البوابات الإلكترونية والمسح الإلكتروني في عملية الإجراءات المتعلقة بتفتيش الركاب المغادرين من السودان إلى مصر وكذلك بالنسبة للبضائع التي تصل للمعبر، مع ضرورة توفير معينات العمل وتطوير آليات التعامل .

أعلن مدير عام الدفاع المدنى العراقى فى الموصل عن انتشال وانقاذ 61 شخصا فى حادث غرق عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل العراقية.

أصبحت مواقع السوشيال ميديا من الأشياء المهمة فى حياتنا اليومية، سواء للتواصل مع زملاء العمل أو الأصدقاء أو حتى أفراد الأسرة الواحدة، ولذلك قد يستخدمها بعض الأفراد لساعات طويلة

وصف السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، اجتماعات وجلسات الاستماع والحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية الجديدة التى تعقد فى البرلمان بالبناءة، وأنها خلقت حراكا سياسيا جيدا بين كل أطياف المجتمع المصرى.

أعلن تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعوية، مالك نادى بيراميدز، وفاة جدته هيا بنت محمد العرينى.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.788 مليار جنيه.

قال مصدر قضائي إن الشرطة ألقت القبض على الرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر اليوم الخميس ضمن تحقيق واسع النطاق لمكافحة الفساد في إطار القضية المعروفة باسم (غسيل السيارات).

كل التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته للمرأة المصرية وإطلاقه مبادرة سجون بلا غارمين وغارمات، تلك الكلمات جاءت على لسان اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون خلال كلمته التى ألقاها خلال حفل الإفراج عن 70 سيدة من الغارمات بالسجون.