أخبار مصر

رئيس الوزراء يقبل إستقالة عمرو شعت نائب وزير النقل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقبل إستقالة عمرو شعت نائب وزير النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قبل الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، إستقالة عمرو شعت ، نائب وزير النقل التي كان قد تقدم بها اليوم الخميس .

وكان  الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل قد تقدم  باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، وأبلغ المهندس كامل الوزير ، وزير النقل عدم رغبته بالاستمرار فى منصبه بوزارة النقل، صباح اليوم الخميس.

 

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يقبل إستقالة عمرو شعت نائب وزير النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى