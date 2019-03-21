شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقبل إستقالة عمرو شعت نائب وزير النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قبل الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، إستقالة عمرو شعت ، نائب وزير النقل التي كان قد تقدم بها اليوم الخميس .

وكان الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل قد تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، وأبلغ المهندس كامل الوزير ، وزير النقل عدم رغبته بالاستمرار فى منصبه بوزارة النقل، صباح اليوم الخميس.

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