شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقبل إستقالة عمرو شعت نائب وزير النقل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قبل الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، إستقالة عمرو شعت ، نائب وزير النقل التي كان قد تقدم بها اليوم الخميس .
وكان الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل قد تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، وأبلغ المهندس كامل الوزير ، وزير النقل عدم رغبته بالاستمرار فى منصبه بوزارة النقل، صباح اليوم الخميس.
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