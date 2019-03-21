فيديو.. أولى لقطات مصرع أكثر من 45 عراقيا بسبب غرق عبارة فى منطقة الغابات بالموصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى أكثر من 45 عراقيا مصرعهم فى نهر دجلة ، بسبب غرق عبارة فى منطقة الغابات بمدينة الموصل وبحسب وسائل اعلام عراقية، اليوم الخميس، أن العديد من العوائل كانت على متن العبارة ، قادمين من جزيرة أم الربيعين السياحية، ومازالت قوات الإنقاذ تحاول انتشال الضحايا ، الا أن سرعة جريان الماء وارتفاع منسوب النهر، تعيق عمليات الانقاذ.

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