شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة الإستعداد لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات والإستعداد لشهر رمضان وتوافر السلع . ويتابع الإجتماع أخر المستجدات المتعلقة باستقبال الشهر الكريم، والتأكيد على ضرورة توافر مختلف السلع الاساسية بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبى كافة احتياجات المواطنين، والتأكيد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية بما يضمن القضاء على أى مظاهر سلبية.

















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