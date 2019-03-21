3 قرارات من السيسي بشأن الأجور وأصحاب المعاشات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

وّجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وّجه بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه.

كما وّجه الرئيس، وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

وناقش الرئيس السيسي، اليوم، في اجتماع وزاري المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.