"التطبيق في يوليو".. السيسي يوجه بإصلاح منظومة الأجور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقش اليوم المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور.

وأوضح راضي في بيان الخميس، أن الرئيس وجه الحكومة لاتخاذ اللازم، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهر، ويبدأ التطبيق في يوليو.

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وأوضح راضي، أنه سيتم بدء تنفيذ تسوية علاوات أصحاب المعاشات اعتبارًا من العام المالي الجديد، لافتًا إلى أن الرئيس وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.

وأضاف: "الرئيس وجه الحكومة كذلك برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار".

ووجه الرئيس السيسي، التحية والتقدير إلى الشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر، مؤكدا أن طريق الإصلاح الاقتصادي، بالرغم من صعوبته، كان حتمياً من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين.