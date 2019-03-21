الرئاسة تكشف موعد تسوية علاوات أصحاب المعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن بدء تنفيذ تسوية علاوات أصحاب المعاشات اعتبارًا من العام المالي الجديد.

كان الرئيس السيسي، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.

وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس وجه الحكومة كذلك برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار.

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