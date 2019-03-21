مصدر: نائب وزير النقل يتقدم باستقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:
قال مصدر بوزارة النقل، إن الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، تقدم باستقالته إلى مجلس الوزراء اليوم الخميس.
ولم يفصح المصدر عن سبب الاستقالة.
جدير بالذكر أن "شعت" أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٣٠ أغسطس من العام الماضي.
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