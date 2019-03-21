انت الان تتابع الآثار: دعاية عالمية لمعرض توت عنخ آمون في باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مقبرة توت عنخ آمون - صورة أرشيفية

حرص الإعلام الفرنسي من صحفيين وإعلاميين ومراسلي أبرز القنوات ووكالات الأنباء الفرنسية والعالمية، على إجراء لقاءات صحفية وحوارات إذاعية وتليفزيونية مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، قبيل افتتاحه مساء اليوم الخميس، معرض توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسية باريس. وذكرت وزارة الآثار، أن العناني التقى مع أكثر من 15 محطة إذاعية و قناة تليفزيونية وصحف فرنسية وعالمية بارزة ووكالات الأنباء منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء، موضحة أن الإعلام الفرنسي سأل عن أحدث الاكتشافات الأثرية التي قامت بها وزارة الآثار والتعاون المصري الفرنسي.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن وسائل الإعلام تسائلت عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير الماضي، ومشروعات الترميم التي تقوم بها الوزارة منها مشروع ترميم قصر البارون إمبان، وتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية مثل مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان، الذي زاره الرئيس عبد الفتاح السيسي

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