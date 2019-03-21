انت الان تتابع تحيا مصر: سداد ديون 70 غارمة بمناسبة عيد الأم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الإفراج عن غارمة - صورة أرشيفية
أعلن صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، سداد ديون 70 غارمة بمناسبة عيد الأم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم وذلك خلال احتفالية نظمها قطاع السجون بوزارة الداخلية. وقال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، إن ذلك يأتي تنفيذا لمبادرة "سجون بلا غارمين" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلف صندوق تحيا مصر برصد مبلغ 30 مليون جنيه، لسداد ديون الغارمين والغارمات، مؤكدا سعيه الدائم لإعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية، للحد من مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعي.
وأكد عبد الفتاح، في بيان له، اليوم الخميس، أن صندوق تحيا مصر نجح خلال الفترة الماضية في فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة، مشيرا إلى أن الصندوق ملتزم بتنفيذ مبادرة السيسي لفك كرب الغارمين، باعتبارها إحدى أولويات الصندوق ضمن محور الدعم الاجتماعي الذي يتضمن عدة مشروعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا.ونوه
وأكد عبد الفتاح، في بيان له، اليوم الخميس، أن صندوق تحيا مصر نجح خلال الفترة الماضية في فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة، مشيرا إلى أن الصندوق ملتزم بتنفيذ مبادرة السيسي لفك كرب الغارمين، باعتبارها إحدى أولويات الصندوق ضمن محور الدعم الاجتماعي الذي يتضمن عدة مشروعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
ونوه بأن مبادرة "سجون بلا غارمين" تجسد الدور الرئيسي الذي يقع على عاتق الصندوق باعتباره صندوقا تكافليا من الدرجة الأولى، وتوجه أمواله من المصريين لخدمة أبناء وطنهم الأولى بالرعاية.
وأوضح أن قطاع السجون بوزارة الداخلية شكل لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الاستفادة من المبادرة، إذ يتولى قطاع السجون مسؤولية بحث كل حالة وتحديد إذا كان السجين على ذمة قضايا أخرى أم عليه ديون فقط، وتأتي بالدائن للتوصل إلى تسوية معه.
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