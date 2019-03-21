انت الان تتابع منع مخالفي تأشيرة السعودية من الدخول 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد سعفان وزير القوى العاملة

شددت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، على أن أي وافد من العمالة التجارية يحصل على تأشيرة خروج وعودة، ولا يعود للمملكة خلال الفترة المحددة لن يستطيع العودة للمملكة لمدة 3 سنوات. وأشار المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، إلى أن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا بذلك القرار عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، موضحا أن الجوازات السعودية شددت على أن بطاقة مقيم هي عبارة عن بطاقة مدتها 5 سنوات، لإثبات هوية الوافد ميدانيا.

وأضاف المستشار العمالي، في بيان له، اليوم الخميس، أن البطاقة تتضمن: اسم الوافد، والمهنة، ورقمه، وتاريخ الميلاد، وأحقيته بالعمل، وجنسيته، ورقم رخصة العمل إن وجد، والديانة، وصاحب العمل، مشيرا إلى أنه يتم تجديدها إلكترونيا، وبشكل سنوي، كما يتم إيصال الهويات إلى مواقع الشركة عبر خدمة البريد.من ناحية أخرى،

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