شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه الحكومة بإصلاح منظومة الأجور ويعلن موعد زيادتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور. وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو ٢٠١٩.

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